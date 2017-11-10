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10.11.2017 09:13 История обманутых дольщиков с хорошим финалом





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В Твери ввели в эксплуатацию еще один многоквартирный дом компании «СУ-155». Ключи от квартир получат 70 семей.



Где будет детская, Елена и Алексей Комарницкие пока не решили. Им до сих пор не верится, что мечта о собственном жилье наконец стала реальностью. Запланировав рождение второго малыша, в феврале 2014 года они купили трехкомнатную квартиру в СУ-155. Молодой семье показалось, что участие в долевом строительстве будет выгодным и доступным.



Комарницкие и еще 3 семьи - первыми получили ключи в новом доме. Собственниками 70 квартир здесь станут бывшие обманутые дольщики. Это жилое здание стало четвертым достроенным из семи домов в Тверской области, строительство которых ранее не закончило СУ-155. Работа по завершению проблемных объектов этой кампании ведется по поручению Президента России Владимира Путина.



Финансирование масштабного проекта на себя взял государственный банк «Российский капитал».



Всего на достройку объектов "СУ-155" в Твери потребуется более 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день банк "Российский капитал" инвестировал в строительство миллиард 840 млн. рублей. На достройку корпуса дома по улице Хромова направили более 178 миллионов рублей. Завершить строительство удалось досрочно, но на качество работ это не повлияло.



Руководство "Российского капитала" обещает довести до конца работы на всех жилых объектах. А Тверская область станет одним из первых регионов страны, где будет полностью завершено строительство проблемных домов компании СУ-155.









