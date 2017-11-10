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10.11.2017 09:14 Еще три недостроенных объекта остается у СУ-155 в Твери





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Подрядчики планируют закончить их раньше срока - до конца этого года. Сегодня темпы работ на стройплощадках оценил глава региона Игорь Руденя и Председатель Правления банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев.



Новая модульная газовая котельная будет отапливать жилые дома, которые когда-то не достроила компания СУ-155. Сами здания практически готовы встречать новосёлов. Там, где в апреле 2016 были лишь фундаменты, выросли три семнадцатиэтажные высотки. Всего 609 квартир. Газопровод уже подведен, в зданиях проводят внутреннюю отделку помещений, началась работа по благоустройству территории.



Таким образом, настоящим новогодним и долгожданным подарком для жильцов станут ключи от их квартир. В Твери первоначально планировалось, что объекты будут сданы в 2018 году, но благодаря налаженному взаимодействию регионального правительства и руководства банка стройка велась опережающими темпами.



Одновременно обустраивается и социальная инфраструктура микрорайона. По близости в Брусилово готовят площадку для строительства новой школы. Все работы должны завершить в декабре будущего года. Образовательное учреждение по плану рассчитано на 1224 мест. Финансирование ведется из бюджетов всех уровне. Общая стоимость - миллиард 200 миллионов рублей.









