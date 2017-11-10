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10.11.2017 09:14 В Твери в Московском районном суде оглашен приговор по уголовному делу бывшего руководства и сотрудников двух тверских управляющих компаний - УК Южный и УК ЖЭУ Южный





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Уголовное дело было расследовано тверскими полицейскими по материалам УФСБ России по Тверской области.



Их экс-директор Людмила Ёлкина и четыре бывших работника управляющих организаций признаны виновными в присвоении и растрате денежных средств, перечисляемых жителями на счета за коммунальные услуги. В общей сложности за шесть лет ими похищено порядка 22 млн рублей.



Людмила Елкина заключала фиктивные договоры с подконтрольными организациями, похитив таким образом денежные средства на общую сумму более 3,5 млн рублей. Кроме того, члены организованной группы в целях обогащения за счет средств управляющих компаний фиктивно оформляли работников в организацию либо заключали от их имени фиктивные договоры подряда на выполнение разовых работ.



Оформленные сотрудники никаких работ не выполняли. Большинство из них и вовсе не догадывались о том, что трудоустроены в управляющих компаниях. По версии обвинения, в общей сложности в период с 2008-го по 2014 год Людмилы Ёлкиной и ее подельниками было похищено порядка 22 млн рублей.









