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13.11.2017 09:14 В рамешковском район работает единственная в области гусиная ферма





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В 2005 году в деревне Иевлево было официально зарегистрировано 3 человека. В 2010 уже никого. И деревня вымерла бы, если не трое приезжих москвичей, которые устроили здесь гусиную ферму. Начинали со 100 птиц, сегодня их уже полторы тысячи.



Самыми трудными были первые два года - без электричества. Энергетики не торопились проводить свет в хозяйство. Из 100 пернатых выжили только 30 - самых сильных. Они и дали отличное потомство .Для разведения выбрали гусей самой популярной в России породы - Линда. Ставку делают на продажу молодняка, но так же реализуют как мясо, так и яйца. Спрос есть.



Общая площадь фермы сейчас 14 гектаров плюс 23 гектара для выпаса пернатых. Поля находятся за электроизгородью - и лисы не беспокоят, и птица далеко не уйдет. В планах расширение фермы.



Ранее фермеры на развитие получили региональный грант. Сейчас рассчитывают на помощь по госпрограммам. С 2017 года поддержка для семейных ферм увеличились до 30 миллионов. Не каждый получит деньги, но побороться хотят многие. Сегодня все больше людей перерегистрируют свои личные подсобные хозяйства в семейные крестьянско-фермерские, создают новые рабочие места.









