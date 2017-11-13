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13.11.2017 09:16 В деревню Даниловское Калининского района вернулось крепостное право





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Иначе, как крепостными крестьянами, жители Даниловского себя не называют. Многие не один десяток лет отработали в местном колхозе, получили здесь жильё, и только теперь узнали, что их дома вместе с ними проданы частному лицу. Надежда Кузьмина - одна из них. Когда устраивалась на работу в колхоз, на семью получила коттедж. Отработаешь десяток лет и дом твой, пообещал председатель. Родному сельхозпредприятию женщина отдала больше двух десятков лет. Сейчас на пенсии. Все это время исправно платила коммунальные платежи. А в последние годы оплачивала еще и найм жилья - ежемесячно полторы тысячи рублей. В октябре этого года, не дождавшись обещаний, стала собирать документы на приватизацию и увидела, что у её дома хозяин уже есть.



Правда, нового собственника, Надежда Алексеевна, как и другие проданные ему жители, в глаза не видели. Дело в том, все жилые и нежилые дома в Даниловском раньше принадлежали одноимённому колхозу. Само сельхозпредприятие уже несколько лет банкрот. Отследить кто за эти годы, кому и что продавал жителям не под силу. Администрация сельского поселения в хозяйственный спор тоже не вмешивалась. Правда, в этом деле помогать и отстаивать права жителей готова.



По оценке юристов в этом деле налицо явные нарушения закона со стороны владельцев предприятия. В первую очередь, это касается сделок купли-продажи имущества и осуществления процедуры банкротства.



На сегодняшний день известно, что пятеро пострадавших уже обратились в суд с исковыми заявлениями. Первое слушание по данному делу состоится в Калининском районном суде 6 декабря.









