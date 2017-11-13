Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.11.2017 09:17 
В Тверской области свой профессиональный праздник отметили стражи правопорядка

В Тверской области свой профессиональный праздник отметили стражи правопорядка

Фото  Видео репортаж Видео
Старший инспектор по особым поручениям Юлия Ташлова с детства мечтала связать свою жизнь с правоохранительной системой. Стаж службы - уже 13 лет.

Среди современных задач службы - противодействие экстремизму и терроризму, незаконному обороту наркотиков, борьба с нелегальной миграцией, коррупцией.

Свой отсчёт современная система органов внутренних дел взяла ровно 100 лет назад - 10 ноября 1917 года был принят "Декрет о рабочей милиции". Название праздника менялось ни раз, неизменно предназначение это опасной и нужной профессии.

В этот день чествуют ветеранов, вспоминают и тех, кто погиб, выполняя служебный долг. 194 стража порядка Верхневолжья "навечно зачислены в списки личного состава".

Заместитель начальник УМВД России по Тверской области Дмитрий Свинов медаль принял из рук коллег из Следственного комитета, с которыми удалось раскрыть ни одно тяжкое и резонансное преступление.

Лучшие представители всех подразделений в этот день отмечены областными и ведомственными наградами. Но все-таки большинство стражей правопорядка поздравления сегодня принимали на боевом посту. Ведь те, кто выбрал профессию полицейского, работают без выходных и праздников.






АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.