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13.11.2017 09:17 В Тверской области свой профессиональный праздник отметили стражи правопорядка





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Старший инспектор по особым поручениям Юлия Ташлова с детства мечтала связать свою жизнь с правоохранительной системой. Стаж службы - уже 13 лет.



Среди современных задач службы - противодействие экстремизму и терроризму, незаконному обороту наркотиков, борьба с нелегальной миграцией, коррупцией.



Свой отсчёт современная система органов внутренних дел взяла ровно 100 лет назад - 10 ноября 1917 года был принят "Декрет о рабочей милиции". Название праздника менялось ни раз, неизменно предназначение это опасной и нужной профессии.



В этот день чествуют ветеранов, вспоминают и тех, кто погиб, выполняя служебный долг. 194 стража порядка Верхневолжья "навечно зачислены в списки личного состава".



Заместитель начальник УМВД России по Тверской области Дмитрий Свинов медаль принял из рук коллег из Следственного комитета, с которыми удалось раскрыть ни одно тяжкое и резонансное преступление.



Лучшие представители всех подразделений в этот день отмечены областными и ведомственными наградами. Но все-таки большинство стражей правопорядка поздравления сегодня принимали на боевом посту. Ведь те, кто выбрал профессию полицейского, работают без выходных и праздников.











