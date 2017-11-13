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13.11.2017 09:17 
Жители Верхневолжья отправятся на лечение в Москву

Жители Верхневолжья отправятся на лечение в Москву

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В списке приема - 30 человек. Все они находятся на наблюдении в Тверском областном кардиодиспансере. Александр Жандоров приехал на прием к столичному хирургу из поселка Медное. Меньше месяца назад мужчина перенес инфаркт.

Пациенты получают не только консультативную помощь. Больше половины в ближайшие дни отправятся с подтвержденным диагнозом на операции в Москву по квотам. Есть и такие, кому предложили пройти бесплатное дообследование в Москве.

Сегодня в Вехневолжье ежегодно около 200 человек оперируются за счет госбюждета в клиниках Москвы и Санкт- Петербурга. Тяжелый порок сердца, заболевание аорты, способны делать и в областной клинической больнице , но ее мощностей не хватает на такое количество пациентов. Еще одна из причин - редкие заболевания сердца.

Его выполняют не только в клинике при университете имени Сеченова. Сегодня тверской областной диспансер сотрудничает с центром клинической кардиологии имени Мясникова - это стентирирование коронарных артерий, а также с клиникой при управлении Президента. Сердечно-сосудистые хирурги из университета имени Сеченова приедут в областной кардиодиспансер вновь в начале следующего года.


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