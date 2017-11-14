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14.11.2017 09:44 Во всем мире отметили День слепых





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Ни блокнота, ни ручки. Стихи Борис Зверев складывает в голове. Такой инвентарь слабовидящему поэту ни к чему. Хорошая тренировка для памяти, да и экономия бумаги, шутит стихотворец. В 18 лет мужчина потерял зрение. Но на этом жизнь не закончилась. Устроился на работу на предприятие общества слепых. Поверить в себя помогли окружающие люди, такие же , как и он - незрячий поэт Михаил Суворов. Поэтому первые стихи родились в 35.



Первым творением были эпиграммы, затем рождались лирические о природе. Любимые строки про осень.



В творчестве Бориса Зверева судьбоносной оказалась встреча с тверской поэтессой Верой Грибовой. Она познакомила его со своими коллегами, которые начинающего поэта охотно приняли в литературную семью. А Каблуково стало площадкой для реализации творческих проектов.



Сейчас у Бориса Зверева издано три сборника. Его стихи называют оригинальными и надежными, правдивыми и откровенными. Главным критиком и музой поэт считает жену. История их знакомства весьма романтична. Можно сказать их познакомило творчество. Это была любовь с первого взгляда.



Влюбленных сблизила Берновская осень. Романтическое общение продолжилось телефонным звонком. А потом красивое ухаживание и, конечно же стихи.



Уже 7 лет супруги вместе и дома и на литературных вечерах, поскольку Елена тоже поэт. Они нашли друг друга, чтобы не расставаться больше никогда.









