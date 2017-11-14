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14.11.2017 09:46 
Пуд соли, центнер картофеля, морковь и зерно по вкусу

Пуд соли, центнер картофеля, морковь и зерно по вкусу

Фото  Видео репортаж Видео
Камера работает круглосуточно в режиме реального времени и фиксирует всех приходящих на площадку зверей. В эту лесную столовую для животных охотовед Лев Боркин наведывается каждый день - подсыпать зерна, картошки, положить куски соли. Здесь кормятся, в основном, кабаны. Опытный охотник видит это с первого взгляда.

У таких лесных столовых несколько целей. Главные - это помочь сельхозпредприятиям и частным хозяйствам избежать набегов зверя и сохранить урожай, подкормить животных зимой, когда в лесу мало корма, проследить за их численностью и миграцией.

Еще одна цель - не допустить распространения опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней. Болезнь напрямую зависит от количества животных, в первую очередь, диких кабанов. Чем их больше, тем сложнее следить за миграцией зверя и своевременно реагировать на появление заразы. Сейчас по закону численность кабанов на той или иной территории строго регламентирована. В первую очередь, это касается регионов, где отмечены вспышки АЧС и соседних с ними. Регулировать оптимальную численность зверя в лесу помогает охота. На кабана, к примеру, она открыта восемь месяцев в году. Но, чтобы вести её легально, нужно обращаться в охотхозяйства или в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.


АРХИВ 


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