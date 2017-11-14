







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













14.11.2017 09:47 Достижения представителей талантливой молодежи Верхневолжья отметили наградой губернатора





Фото Видео

Несмотря на юный возраст, им уже рукоплещет зал, у их работ в восторге замирают зрители, они создают неповторимые образы. Это молодые и очень талантливые дарования Верхневолжья, лучшие из которых стали стипендиатами и обладателями премии губернатора Тверской области.



Число стипендиатов в этом году, по решению губернатора, выросло практически в 2 раза: с 55 до 100. Еще 10 человек получили премии. Дарья Антонова уже знает, как распорядится такой финансовой поддержкой своего таланта. Изобразительным искусством в удомельской изостудии "Спектр" она занимается уже семь лет.



Для Полины Кукса из ЗАТО "Озерный" это уже третья победа. В номинации декоративно-прикладное творчество девушка в этом году представила три костюма. Придумала, расшила и теперь при необходимости Полина перевоплотиться на сцене и в "Тверскую козочку" и в "Хозяйку галактики".



Каждый ребенок в чём-то талантлив, самая сложная задача, стоящая перед родителями и педагогами, помочь раскрыться юному дарованию. Такие люди, вырастая, меняют мир в лучшую сторону. И не важно станет ли ржевитянин Данила Лапинский, победивший в номинации театральное искусство, профессиональным актером, в 12 лет он уже понимает, как важно быть увлечённым человеком.



Победа в этом году далась нелегко. Более двухсот учащихся 33-ех учебных заведений культуры и искусства из 18 муниципальных образований боролись за неё. Впервые церемония награждания губернаторских стипендиатов была организована столь масштабно. Молодые дарования, принимавшие поздравления - это залог достойного будущего Верхневолжья и всей России.









