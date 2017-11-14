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14.11.2017 09:48 У детей Верхневолжья появился шанс попасть в Академию танца Бориса Эйфмана





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Существует мнение, что страсть к балету заложена у русских в генах. Какая-то хромосома делает наши руки и ноги подходящими для этого искусства, а еще заставляет трепетать и благоговеть, глядя на артистов, танцующих на сцене. Николая в академию современного классического балета привела мама в 4 года. Сейчас ему 19.



Три из семи дней недели они проводят у станка. Делают растяжки, учат разные балетные па. И уже в столь юном возрасте они понимают, что балет - одна из немногих профессий, которая требует оставить в стороне все, не касающееся ее.



Возможность блеснуть на звездном небосводе тверским дарованиям предоставила академия танца Бориса Эйфмана. Помимо классического педагоги используют разнообразные течения хореографии. Весь комплекс дисциплин позволит подготовить универсального танцовщика 21 века. Обучение в академии бесплатное. Предварительный отбор пройдет 19 ноября в 12 часов в Дворце культуры Пролетарка. Приглашаются дети от 6 до 13 лет. Мария Свирина уже записалась на предварительный просмотр.



Дмитрий Нечаев- директор и педагог тверской Академии Современного Классического Балета понимает, что это просмотр талантливых детей. В его школе есть такие звездочки. Поэтому для них это шанс.



Это только предварительный этап. По итогам которого детей пригласят на дополнительные стажировки и экзамены. Но это хорошая возможность заявить о себе.









