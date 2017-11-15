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15.11.2017 11:01 Новый формат благотворительности осваивают жители Верхневолжья





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Во Ржеве открылся магазин без кассы и установленных цен. Здесь готовы помогать одеждой, мебелью и бытовой техникой всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.



Когда Ирина Попова приезжает в Ржев, всегда заглядывает в магазин бесплатной помощи "БлагоДарю". На пенсию по инвалидности ей сложно выкроить деньги даже на нужные обновки. Как деревенская жительница, Ирина - не капризна в выборе вещей.



Одежду для сына подыскивает здесь же. Размеры своих постоянных посетителей управляющая магазином Анна Зуева никогда не перепутает.



От 10 до 15 инвалидов, ветеранов и малоимущих жителей Ржевского района, Нелидова, Старицы и даже Твери ежедневно получают здесь не только одежду, но и бытовую технику, мебель. Причем, бесплатно. Самые востребованные - вещи для младенцев и для пенсионеров. Особое отношение - к воспитанникам детских реабилитационных центров. В Ржеве их три. Готовят подарки к Новому году.



За 5 лет работы в магазине выдано около 5 тысяч вещей. Первую партию принесли участницы женской ассамблеи, которые прежде, нашли и отремонтировали помещение. Оно - в здании районного отдела социальной защиты населения. Его сотрудники подбирают в магазине одежду для своих подопечных - маломобильных бабушек и дедушек. Также проводят совместные благотворительные акции.



Вещи в магазин бесплатной помощи приносят разные люди. Кто они, нигде не записано. В журналы заносятся данные лишь тех, кто получил подарки. По назначению ли, это всегда можно уточнить. Прием и выдача каждой вещи - основаны на доверии к управляющей и к ее помощникам - волонтерам. Кстати, здесь никому нет отказа.



Приносят и новые вещи. Ассортимент в "БлагоДарю" меняется постоянно. Одни дарят, другие с благодарностью принимают. А те, кто помогает им это делать, уверены, что только любовь и милосердие спасут мир.









