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15.11.2017 11:01 Тверская область готова принимать гостей из Поднебесной





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Сейчас в музеях составляют отдельные маршруты. И один из таких уже появился в Василёво в Торжке. Китайцам готовы показать размах и широту русской души.



Вот так весело и задорно в Торжокском районе в Тереме "Птицы Счастья" готовы встречать туристические группы из Китая. Пока этот маршрут тестируют на себе представители туроператоров двух столиц России.



Путешествуя из Санкт-Петербурга в Москву, многие экскурсионные группы пока проезжают мимо Торжка. Гостям из Китая здесь готовы показать не только размах и широту русской души.



Для иностранных туристов интерактивная программа пока только на русском языке, возможно, будет и на китайском - "Путешествие по государевой дороге". Это небольшой исторический экскурс- знакомство с древними городами Верхневолжья и их промыслами. В Тереме обилие сувенирной продукции и есть даже особенные товары



Самобытность и колорит России и русского деревянного зодчества - представители туроператоров открыли для себя в усадьбе "Василёво". Многие впервые видят арочный валунный мост, возведенный в конце 18 века.



"Глубинка" как никогда сейчас интересна туристам из Китая. Пока "Музей деревянного зодчества" в Василево не включен в маршруты поездок для иностранных гостей. Расположение вблизи федеральной трассы не единственный аргумент. Уникальность и аутентичность самой усадьбы Львова, уверены туроператоры, точно найдет отклик у гостей из Поднебесной



Интерес гостей из Китая к двум столицам Москве и Санкт Петербургу не угас, но многие места уже посещались и не раз. Тверской области с ее историей есть что предложить



Этот тур - один из серии, которые Правительство региона разработало для операторов. Областное министерство туризма готово расширять число объектов, которые могут заинтересовать гостей не только из Китая. Верхневолжье должно стать одной из знаковых точек на туристической карте России.









