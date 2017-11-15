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15.11.2017 11:02 
России угрожает серьезное заболевание, которое казалась давно побежденным

России угрожает серьезное заболевание, которое казалась давно побежденным

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О массовости пока речи не идет, но опасения уже начались. В центре страны, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке сейчас дефицит вакцины от полиомиелита — вирусной инфекции, поражающей нервную систему и парализующей человека.

Два раза в неделю в прививочный кабинет не протолкнуться. В эти дни в поликлинику второй детской больницы Твери, как правило, приходят на вакцинацию больше двухсот маленьких пациентов. Вероника Морозова - впервые.

В графике - прививка от полиомиелита, который, как казалось еще совсем недавно, ушел в прошлое. Россия входит в группу стран, которые свободны от этой инфекции. Все случаи - "привозные". Благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета - высокий.

Вирус попадает воздушно-капельным путем, а также через грязные руки или пищу. В группе «риска» - дети до 5 лет. Заболевание – неизлечимо, против него нет лекарств. Панацея - прививка. Вакцина действует сразу, а иммунитет - пожизненный. В 2017 году привиты 80% юных жителей Верхневолжья. За последние 10 лет случаев заболевания полиомиелитом в нашей области не зарегистрировано. Однако в некоторых центральных регионах, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке этого опасаются. Появился дефицит вакцины.

В Тверской области готовы отразить вирус полиомиелита. Препараты - в достаточном количестве.

Менее 1% детей в Верхневолжье живут без прививки от полиомиелита. Причины - медицинские противопоказания, а также отказ родителей от вакцинации своих малышей. В таком случае, предупреждает Минздрав, они должны быть готовы к ситуации, когда в детском саду или в школе будут прививать по графику остальных, "отказникам" придется в течение 60 дней посидеть дома. Таковы санитарные правила.


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