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16.11.2017 11:07 В этом году 8 общественных организаций Верхневолжья стали обладателями гранта Президента России Владимира Путина





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Одна из них региональный студенческий спортивный союз "Буревестник" . Коллектив уже начал реализацию своего нового проекта "Тверские студенческие игры".



В тверском госуниверситете 16 спортивных секций и 5 сборных команд. В среднем такие цифры у каждого из государственных вузов в столице Верхневолжья. В последние 2 года количество соревнований между ними резко сократилось. Все это время студенческая универсиада не проводилась. Причина - новый федеральный закон в 2015 году передал полномочия по ее финансированию с муниципального на региональный уровень. Включить новые турниры в общий календарь, а у студентов они длятся в течение всего учебного года и по 11 видам спорта, было сложно.



Сразу же на изменения отреагировал студенческий спортивный союз Тверской области, в который входит 4 государственных вуза, и подал заявку на участие в грантовой поддержке самому Президенту. На третий раз, в 2017 году, ее одобрили. Ребята получат около миллиона рублей, часть уже перечислена, на проведение соревнований, а именно, на приобретение наград победителям, оплату судей и медиков.



По мнению губернатора Игоря Рудени развитие массовых видов спорта важно для воспитания молодежи и привлечения к здоровому образу жизни. Сейчас идет подготовка, чтобы уже в феврале следующего года стартовала в регионе студенческая универсиада. Тогда у спортсменов появиться возможность не только выбрать лучшую площадку для проведения соревнований, но и получить возможность выступить за честь региона на Всероссийском уровне.









