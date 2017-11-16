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16.11.2017 11:08 В Тверской области продолжается диспансеризация взрослого населения





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Она идет по всей стране уже 5 год, но многие до сих пор не знают, что проверить свое здоровье можно за один день и бесплатно.



На прием ждут пациентов, начиная с тех, кто в 2017 отметит свой 21-ый день рождения. Впрочем, по опыту этой поликлиники, скорее не молодежь, а работающее население в возрасте от 35, всерьез начинает задумываться о своём здоровье.



Наталья Баранова на здоровье не жалуется. Летом уровень холестерина в крови оказался чуть выше нормы. Повторное обследование женщина решила совместить с диспансеризацией. После беседы с врачом и заполнения анкеты, предусмотренное в осмотре измерение давления. Прибор показывает 170 на 90.



С таким высоким давлением сразу на больничный и под постоянное наблюдение врача. Кстати, именно заболевания сердечно-сосудистой системы чаще всего выявляются в ходе диспансеризации.



Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, как раз и является главной целью диспансеризации. Программа стартовала в 2013 и с каждым годом всё больше пациентов стараются принять в ней участие.









