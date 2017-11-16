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16.11.2017 11:09 
Награда, которая заработана многолетним трудом

Награда, которая заработана многолетним трудом

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Михаила Погодина из Весьегонского района чествовали в Кремле. Механизатор получил из рук Президента Орден Дружбы. Накануне награждения, наша съемочная группа побывала в гостях у героя агропромышленного комплекса.

Механизатор Михаил Погодин в поле работает один за троих, часто без перерывов - а если есть необходимость то и ночью. Вспоминает, что в отпуске последний раз был в 1986 году. Все его, даже председатель колхоза, уважительно называют Михаил Иванычем. Клички никакой нет, хотя так и просится "железный человек". Кажется что включили в 80-х годах прошлого века. Он так и трудится уже больше 30 лет. Заслуги свои не замечает, говорить не любит.

Всегда на первом месте в районе на жатве, собрал все возможные районные награды, заслуженный механизатор, награждался почетными грамотами Министерства сельского хозяйства России в 2005 и 2008 годах, без пяти минут ветеран труда. На просьбу показать "золотые руки" скромно отказывается - грязные говорит, нечего и смотреть, садится в трактор - и за работу.

Без работы не сидит и зимой - изобретает или совершенствует свои старые разработки. На его счету и сеялки, и размотчики, и загрузчики - все из металлолома, своими руками.

Обедать у Михаила Ивановича привычки нет, зайти на чай - и то сложно уговорить. Днем присесть даже на минутку - это не про него. Младшая сестра вспоминает - всегда таким был.

Быстро выпил чай и убегает - дел еще много перед поездкой в Кремль.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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