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16.11.2017 11:09 
В России отмечают День призывника

В России отмечают День призывника

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Традиционно в этот день ряды военнослужащих армии пополняют новые бойцы. 20 солдат из Тверской области отправились служить в Президентский полк.

Совсем скоро эти юноши будут принимать участие в проведении государственных праздников, сопровождении иностранных делегаций и важных гостей. Они направляются на службу в элитные подразделения России. 10 человек пополнят ряды Президентского полка, и еще 10 - роту почетного караула Управления военного коменданта Москвы.

Их отбирали из всех призывников Верхневолжья. Рост не ниже 175 и не выше 190 сантиметров, отличное здоровье (хорошее зрение, точный слух, пропорциональное сложение тела) и отсутствие вредных привычек - это официальные требования к служащему в таких военных частях.

Выполнять свой долг перед Отечеством тверские призывники будут и в Калининграде. Сегодня состоялась первая отправка. До 20 декабря туда поедут еще две группы тверских ребят.

Призывникам говорили о повышении престижа российской армии. С каждым годом желающих служить становится все больше.

Присягу на верность Родине новобранцы принесут в декабре. многие из них планируют продолжить служить по контракту.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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