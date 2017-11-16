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16.11.2017 11:09 В России отмечают День призывника





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Традиционно в этот день ряды военнослужащих армии пополняют новые бойцы. 20 солдат из Тверской области отправились служить в Президентский полк.



Совсем скоро эти юноши будут принимать участие в проведении государственных праздников, сопровождении иностранных делегаций и важных гостей. Они направляются на службу в элитные подразделения России. 10 человек пополнят ряды Президентского полка, и еще 10 - роту почетного караула Управления военного коменданта Москвы.



Их отбирали из всех призывников Верхневолжья. Рост не ниже 175 и не выше 190 сантиметров, отличное здоровье (хорошее зрение, точный слух, пропорциональное сложение тела) и отсутствие вредных привычек - это официальные требования к служащему в таких военных частях.



Выполнять свой долг перед Отечеством тверские призывники будут и в Калининграде. Сегодня состоялась первая отправка. До 20 декабря туда поедут еще две группы тверских ребят.



Призывникам говорили о повышении престижа российской армии. С каждым годом желающих служить становится все больше.



Присягу на верность Родине новобранцы принесут в декабре. многие из них планируют продолжить служить по контракту.









