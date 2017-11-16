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16.11.2017 11:09 Вознесенскому Оршину монастырю исполнилось 450 лет





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За это время обитель пережила многое: от полной ликвидации после революции до возрождения в 21 веке. В храме прошла праздничная служба. В торжествах принял участие губернатор Игорь Руденя.



Годы основания Оршина монастыря неизвестны, говорят, что он существовал уже в 14 веке, хотя документальных подтверждений нет. Первая достоверная дата, связанная с этим местом, 1567 - год освящение каменного здания Вознесенского собора.



Скромно и по-домашнему в кругу близких друзей, меценатов и прихожан отмечают в монастыре сразу две памятные, юбилейные даты. 450 лет назад святителем Варсонофием Тверским в честь Вознесения Господня был освящен престол храма. Изначально это был мужской монастырь, в начале 20 века он был преобразован в женский. Как и в истории страны, здесь были периоды расцвета и разорения, трагической страницей стала полная ликвидация обители после революции, но в 1992 году - четверть века назад монастырь был возрожден.



Торжественное богослужение в честь памятных дат возглавил Митрополит Тверской и Кашинский Виктор



Губернатор Игорь Руденя, принявший участия в торжествах, передал обители в подарок икону креста животворящего, которая теперь украсит храм.



Игуменья Евпраксия поблагодарила главу региона за внимание к обители и к детскому приюту, который создан при монастыре. Для сотни юных воспитанниц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, социально-реабилитационный центр "Родник" стал вторым домом. После совершеннолетия кто-то из них выбирает путь служения Богу, а кто-то мирскую профессию, но при этом остается верным православным традициям.









