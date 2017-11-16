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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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16.11.2017 11:10 
Как обезвредить преступников и освободить заложника?

Как обезвредить преступников и освободить заложника?

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Об этом лучше всего знают сотрудники УФСИН России. Сегодня в Тверской области прошли тактико-специальные учения. По легенде осуждённые устроили там массовые беспорядки: требовали денег, машины, взяли заложников. Переговоры не привели ни к какому результату и бойцам пришлось штурмовать здание.

Не идут на контакт и выдвигают свои требования. По легенде тактико-специальных учений в медицинском блоке одного из исправительных учреждений захвачены заложники. Здание по периметру окружают

Двое осужденных забаррикадировались, есть раненые. Среди требований -предоставить машину. В оперативном штабе решают все выполнить и не рисковать жизнью заложников.

Захват и освобождение заложников производит группа отдела специального назначения УФСИН. Осужденного за доли секунды обезоруживают

По плану учений были отработаны две точки. Это освобождение заложников в помещении и в уже захваченном автомобиле. По легенде машину с террористами блокируют в так называемом "шлюзе".

Такие масштабные тактико-специальные учения для сотрудников УФСИН не редкость. Они проводятся также для каждого подразделения ведомства

Хотя подобных на территории Тверской области еще не было, готовыми надо быть всегда. Условия реальные, именно так все бы и было, в случае чрезвычайной ситуации. Учения для сотрудников УФСИН двухдневные. На полигоне Путилово развернулся целый палаточный лагерь. Здесь по тревоге дислоцируются сводные отряды из 13 исправительных учреждений Верхневолжья - 120 человек.


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