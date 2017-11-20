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20.11.2017 09:07 
В Твери планируют открыть памятник музыканту и композитору Александру Александрову

В Твери планируют открыть памятник музыканту и композитору Александру Александрову

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Основатель знаменитого во всем мире ансамбля песни и пляски был плотно связан с тверской землей. В областной столице он жил 12 лет. Здесь началось его становление как хормейстера.

Партитуры духовных песнопений Александра Александрова, известного, прежде всего, своим авторством гимна России и песни "Священная война" - редкость. В фондах тверского объединенного музея хранится лишь три. Ноты, фотографии, афиши переданы сюда почти четверть века назад семьей Алексадрова.

В Твери впервые за последние сто лет вновь прозвучали со сцены духовные песнопения Александра Александрова. Камерный хор "Русский партес" на открытии нового сезона тверской филармонии исполнил его произведения.

Написаны песнопения в Твери, где композитор жил и трудился 12 лет. Александров руководил хорами почти во всех учебных заведениях, а главное - в Спасо-Преображенском соборе, где он служил регентом до 1918 года. После - переехал в Москву.

Чтобы исправить ситуацию, тверские музыканты и краеведы проводят концерты, посвященные Александрову, обращаются к чиновникам о необходимости установить памятник выдающемуся композитору. Выбрали место - Театральную площадь. "Пушкин" смотрит на Советскую, Александров будет - на Новоторжскую.

Тверские патриоты считают справедливым, если здесь появится "Аллея славы" деятелей искусств и науки. Начало ее положит - памятник Александрову. Именно в Твери он стал одним из лучших в России хормейстером и композитором.

С просьбой к городским властям обратились все те же неравнодушные горожане еще в 2013-м, в юбилейный для композитора год - 130-летия со дня его рождения. Однако на этом увековечение памяти выдающегося музыканта, основателя знаменитого на весь мир ансамбля песни и пляски - Александра Александрова в Твери завершилось.


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