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20.11.2017 09:09 Ветеран Великой Отечественной войны Олег Прохоров отмечает новоселье





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Совсем недавно он переехал в новую, благоустроенную квартиру. Комфортное жилье получил в рамках реализации указа Президента об обеспЕчении жильем ветеранов. На сегодняшний день в списке тех, кого еще необходимо обеспечить квартирами - единицы.



В семье Прохоровых соцработник Татьяна Пушкова - частый и желанный гость. В этом году глава семьи Олег Александрович получил субсидию на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета. Подобрать квартиру, которая отвечала бы не только формальным требованиям, но и пожеланиям самого ветерана, как раз и помогала специалист районного Центра соцподдержки населения. Сделанным выбором он остался доволен.



Ветеран Олег Александрович Прохоров родился в городе на Неве. Он один из тех, кто в годы Великой Отечественной войны пЕрежил блокаду . Награждён знаком "Жителю блокадного Ленинграда". По состоянию здоровья семь лет назад переехал к дочери в Бежецкий район. Жил в доме без удобств.



В дальнейшем дом был признан аварийным. Поэтому в рамках реализации Указа Президента о социальной поддержке инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилье, Олегу Александровичу была выделена субсидия на квартиру за счет средств федерального бюджета.



Исполнение указов Президента России Владимира Путина находится на постоянном контроле губернатора. Начиная с 2010-го года новым жильём в Бежецком районе обеспечены 236 ветеранов. На сегодняшний день, закон по-прежнему в силе. Поэтому воспользоваться своим правом могут и ветераны, вставшие на очередь только сейчас. Основное условие - нуждаемость в жилье. Жилищный сертификат выдается только раз и действует в течение полугода. В этом году претендовать на новое жилье решили две бежечанки. Одно из нововведений - сейчас приобрести дом или квартиру разрешено не только в своем муниципалитете, но и в соседнем, и даже в другом регионе









