Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.11.2017 09:10 
Закатать снег в асфальт пытаются дорожные рабочие в Краснохолмском районе

Закатать снег в асфальт пытаются дорожные рабочие в Краснохолмском районе

Фото  Видео репортаж Видео
Традиционную картину ремонта тверских дорог зафиксировал наш корреспондент. Это региональная трасса, где ежедневно проходят десятки автомобилей. В том числе школьные автобусы.

На шести километровом участке дороги между Красным Холмом и Весьегонском асфальт сняли еще в начале ноября. Сначала жители радовались, что будет новая дорога. Посреди деревни Лихачево рабочие поставили даже асфальтоукладчик. Но пропали. Аналогичная ситуация случилась у жителей четырех деревень в Весьегонском районе. Так же рабочие сняли асфальт и исчезли - дороги нет уже несколько лет. Чиновники обещают исправить ситуацию с завидной регулярностью.

А вот здесь в районе деревни Борисково мечта жителей о новом асфальте уже сбылась. Вот только долгой ли будет радость?

Ремонт ведется на оживленной дороге, водители вынуждены объезжать этот участок в том числе по обочине - из-за этого на дороге еще больше грязи. Обращаемся к ученым ТГТУ. Зав кафедрой Автомобильных дорог, оснований и фундаментов, Почетный строитель России отмечает, что нарушения технологий налицо.

Важно, при строительстве соблюдать и температурный режим. Предельно низкая для работы температура воздуха по государственному стандарту +10.

Результат работ, в любом случае, будет виден уже весной, отмечают специалисты ТГТУ. Предполагают, разрушение верхнего слоя дороги начнется уже через полгода.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.