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20.11.2017 09:10 Закатать снег в асфальт пытаются дорожные рабочие в Краснохолмском районе





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Традиционную картину ремонта тверских дорог зафиксировал наш корреспондент. Это региональная трасса, где ежедневно проходят десятки автомобилей. В том числе школьные автобусы.



На шести километровом участке дороги между Красным Холмом и Весьегонском асфальт сняли еще в начале ноября. Сначала жители радовались, что будет новая дорога. Посреди деревни Лихачево рабочие поставили даже асфальтоукладчик. Но пропали. Аналогичная ситуация случилась у жителей четырех деревень в Весьегонском районе. Так же рабочие сняли асфальт и исчезли - дороги нет уже несколько лет. Чиновники обещают исправить ситуацию с завидной регулярностью.



А вот здесь в районе деревни Борисково мечта жителей о новом асфальте уже сбылась. Вот только долгой ли будет радость?



Ремонт ведется на оживленной дороге, водители вынуждены объезжать этот участок в том числе по обочине - из-за этого на дороге еще больше грязи. Обращаемся к ученым ТГТУ. Зав кафедрой Автомобильных дорог, оснований и фундаментов, Почетный строитель России отмечает, что нарушения технологий налицо.



Важно, при строительстве соблюдать и температурный режим. Предельно низкая для работы температура воздуха по государственному стандарту +10.



Результат работ, в любом случае, будет виден уже весной, отмечают специалисты ТГТУ. Предполагают, разрушение верхнего слоя дороги начнется уже через полгода.









