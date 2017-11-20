Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.11.2017 09:10 
Окончание сезона сельхоз работ аграрии Верхневолжья отметили в торжественной обстановки

Окончание сезона сельхоз работ аграрии Верхневолжья отметили в торжественной обстановки

Фото  Видео репортаж Видео
Губернатор Игорь Руденя собрал в одном зале лучших в своем деле. Передовики производств АПК получили региональные и отраслевые награды.

Производителей льна на выставке представляла "Тверская агропромышленная компания". По посевным площадям сельхозпредприятие в российских лидерах. Лидерство стараются сохранить по всем направлениям, в том числе и в кадрах. "Лучшим льноводом Тверской области" признан тракторист Виктор Румянцев.

Льноводство - перспективная, но очень затратная отрасль аграрного сектора. В этом году льноводы лишились федеральных дотаций, традиционно выделяемых на посевную. Да, и второй год подряд подводят погодные условия. Теперь без дополнительной помощи регионального правительства не справятся.

О своём решении добавить льноводческой отрасли 20 миллионов рублей уже до конца этого года губернатор рассказал на встрече с ветеранами-аграриями. Обсуждая проблемы, согласился в необходимости поддержать и молочную отрасль. С 1 января на каждый литр молока дополнительно будут субсидировать по 50 копеек. Среди участников встречи с губернатором - Герой Соцтруда, почетный гражданин Тверской области, председатель колхоза "Красный Октябрь" из Сонковского района Юрий Михайлович Иванов. В феврале будущего года исполнится 60 лет, как он руководит хозяйством. Это одно из немногих сельхозпредприятий, где не сократили ни одного гектара сельхозугодий.

А вот оператор "Птицефабрики Верхневолжская" Вера Ловягина на селе еще считается молодым специалистом. Девушка не пошла учиться в сельхозакадемию, но любовь к малой родине заставила в итоге выбрать аграрную профессию. В этом году Вера Ловягина стала "Лучшей по профессии среди операторов птицеводов Тверской области.

Поздравляя всех работников отрасли, губернатор отметил значимость их труда.

Передовики сельхозпроизводства были удостоены правительственных и областных наград.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.