







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













20.11.2017 09:10 Окончание сезона сельхоз работ аграрии Верхневолжья отметили в торжественной обстановки





Фото Видео

Губернатор Игорь Руденя собрал в одном зале лучших в своем деле. Передовики производств АПК получили региональные и отраслевые награды.



Производителей льна на выставке представляла "Тверская агропромышленная компания". По посевным площадям сельхозпредприятие в российских лидерах. Лидерство стараются сохранить по всем направлениям, в том числе и в кадрах. "Лучшим льноводом Тверской области" признан тракторист Виктор Румянцев.



Льноводство - перспективная, но очень затратная отрасль аграрного сектора. В этом году льноводы лишились федеральных дотаций, традиционно выделяемых на посевную. Да, и второй год подряд подводят погодные условия. Теперь без дополнительной помощи регионального правительства не справятся.



О своём решении добавить льноводческой отрасли 20 миллионов рублей уже до конца этого года губернатор рассказал на встрече с ветеранами-аграриями. Обсуждая проблемы, согласился в необходимости поддержать и молочную отрасль. С 1 января на каждый литр молока дополнительно будут субсидировать по 50 копеек. Среди участников встречи с губернатором - Герой Соцтруда, почетный гражданин Тверской области, председатель колхоза "Красный Октябрь" из Сонковского района Юрий Михайлович Иванов. В феврале будущего года исполнится 60 лет, как он руководит хозяйством. Это одно из немногих сельхозпредприятий, где не сократили ни одного гектара сельхозугодий.



А вот оператор "Птицефабрики Верхневолжская" Вера Ловягина на селе еще считается молодым специалистом. Девушка не пошла учиться в сельхозакадемию, но любовь к малой родине заставила в итоге выбрать аграрную профессию. В этом году Вера Ловягина стала "Лучшей по профессии среди операторов птицеводов Тверской области.



Поздравляя всех работников отрасли, губернатор отметил значимость их труда.



Передовики сельхозпроизводства были удостоены правительственных и областных наград.









