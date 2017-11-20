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20.11.2017 09:11 Самые талантливые дети Верхневолжья отправятся учиться в Северную столицу





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Впервые в нашем городе пройдет кастинг Академии танца Бориса Эйфмана. Просмотр состоится в большом зале Дворца культуры Пролетарка в 12 часов. Это совместный проект с нашим телеканалом.



Для поступления в Академию отбирают танцоров от 6 до 13 лет. Но возраст - не главное. Все решает талант и желание трудиться. Новоторка Александра Егорова занимается хореографией с 4 лет, мечтает не только сама танцевать, но и учить этому искусству других. Поэтому, как только узнала о просмотре в школу Бориса Эйфмана, сразу подала заявку.



До просмотра остается совсем немного времени, но во Дворце Культуры Пролетарка уже ждут всех участников кастинга. А их не менее сотни.

Для детей готовы аудитории, где они смогут спокойно разместиться и провести необходимые тренировки.



Как пройдет просмотр станет известно в ближайшее время. Но, независимо от итогов уже сегодня можно с уверенностью сказать, что целеустремленность в этих юных героинях есть, а это рано или поздно приведет к исполнению самых заветных желаний.









