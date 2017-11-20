Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.11.2017 09:11 
Самые талантливые дети Верхневолжья отправятся учиться в Северную столицу

Самые талантливые дети Верхневолжья отправятся учиться в Северную столицу

Фото  Видео репортаж Видео
Впервые в нашем городе пройдет кастинг Академии танца Бориса Эйфмана. Просмотр состоится в большом зале Дворца культуры Пролетарка в 12 часов. Это совместный проект с нашим телеканалом.

Для поступления в Академию отбирают танцоров от 6 до 13 лет. Но возраст - не главное. Все решает талант и желание трудиться. Новоторка Александра Егорова занимается хореографией с 4 лет, мечтает не только сама танцевать, но и учить этому искусству других. Поэтому, как только узнала о просмотре в школу Бориса Эйфмана, сразу подала заявку.

До просмотра остается совсем немного времени, но во Дворце Культуры Пролетарка уже ждут всех участников кастинга. А их не менее сотни.
Для детей готовы аудитории, где они смогут спокойно разместиться и провести необходимые тренировки.

Как пройдет просмотр станет известно в ближайшее время. Но, независимо от итогов уже сегодня можно с уверенностью сказать, что целеустремленность в этих юных героинях есть, а это рано или поздно приведет к исполнению самых заветных желаний.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.