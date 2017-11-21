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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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21.11.2017 09:24 
Житель Твери вывез из города пять тонн опасных отходов

Житель Твери вывез из города пять тонн опасных отходов

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Свой экологический проект молодой предприниматель Алексей Задонский начал в 2009 году. Экологическую акцию поддержали в школах и детских садах. Теперь появились единомышленники во многих городах страны.

Эта небольшая яркая колба с маленьким ежиком появилась в 46-ой школе Твери пару лет назад. Учащиеся уже привыкли приносить сюда старые пальчиковые батарейки. В каждой семье много разных приборов, пультов для телевизоров, игрушек, где они используются.

В акции участвуют школьники, их родители, учителя и даже охранники. Всего за несколько месяцев здесь собрали более 100 кг использованных батареек.

Ежегодно в России продают более миллиарда элементов питания. Спустя пару месяцев б/у батарейки отправляются в мусорные баки, затем - на свалку, нанося катастрофический урон окружающей среде.

На открытом воздухе батарейка быстро разлагается. Ее начинка очень опасна. По подсчетам специалистов, может заразить 400 литров воды и почти 20 квадратных метров земли. В лесу это участок обитания двух кротов, одного ежа и нескольких тысяч дождевых червей.

В России лишь один завод производит переработку, и находится он в Челябинске. Там батарейки дробятся, потом обрабатываются щелочью. Из них получают полезное сырье для промышленности - соли, железо, графит.

Предприниматель Алексей Задонский организовал в Твери экопроект «Спасите ежика». Самостоятельно изготовил колбы для сбора батареек. Спонсоров и волонтеров не было. Общественные организации и чиновники, которые занимаются охраной и защитой природы, не помогали. Идею энтузиаста поддержали только в детских садах и школах.

Раз в квартал Алексей объезжает образовательные учреждения, пересыпает батарейки в 5 литровые бутылки. Затем небольшими партиями отвозит в столицу.

Год назад на улице Серебряной заработал первый пункт сбора энергосберегающих ламп, ртутных градусников и пальчиковых батареек. Но для Твери и области этого слишком мало. Нет и региональной программы утилизации токсичных отходов. В Европе этим занимаются более 40 частных компаний. Проблема в том, что переработка стоит дорого, поэтому в России такой бизнес пока не спешат осваивать.


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