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21.11.2017 09:32 
В Твери вспоминали Героя России, нашего земляка Владимира Елизарова

В Твери вспоминали Героя России, нашего земляка Владимира Елизарова

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24 года назад при исполнении служебного задания сержант был убит на таджикско-афганской границе. Тверские пограничники почтили память сослуживца у пограничного столба, который установили в прошлом году на улице, названной в честь героя .

Звание Героя России было присвоено Владимиру Елизарову посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. В ноябре 1991-го уроженца Калинина призвали в армию, он служил во Владимирской области, Тамбове и даже Германии. Через год сержанта Елизарова перевели в пограничные войска и направили на 12-ю заставу Московского погранотряда на таджикско-афганской границе кинологом. Там 12 июля 93-го года и случилась трагедия. На заставу напали 250 боевиков. После того, как убили товарищей, Владимир Елизаров до смерти боролся с душманами в одиночку. Теперь память о тверском герое бережно хранят ветераны погранвойск.

Марина Горишняя всю жизнь проработала в школе-интернате №3, где учился Володя Елизаров, которая сегодня носит его имя. Без слез говорить о своем ученике педагог не может.

Теперь о подвиге 19-летнего сержанта преподаватели интерната вместе с ветеранами боевых действий рассказывают сегодняшним ученикам. Проводят тематические встречи, митинги. В день рождения Владимира Елизарова в его родной школе с утра до вечера стоит вахта памяти.

На следующий год, когда будет отмечаться 100-летие погранвойск России, тверские пограничники планируют открыть мемориал на территории вагонзавода, где до службы в армии успел поработать Герой России Владимир Елизаров.


АРХИВ 


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