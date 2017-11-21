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21.11.2017 09:32 Теперь у избирателей появились дополнительные возможности, которые сделают участие в выборах более удобным





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Соглашение о взаимодействии подписали представители многофункционального центра и избирательной комиссии Тверской области.



Соглашение между руководителями облизбиркома и многофункционального центра означает, что с этого дня "МФЦ" - активный участник выборного процесса. С 31 января по 12 марта в 33 филиалах на территории Тверской области можно подать заявление о включении в список избирателей на конкретном избирательном участке. Речь о тех, кто в день выборов Президента не сможет проголосовать по месту прописки.



Эта цифра включает в себя и тверичан, которые в день голосования уедут за пределы региона и гостей Верхневолжья, которые наоборот пополнят число тверских избирателей. Подобрать участок, который ближе всего окажется к месту временного нахождения можно будет при помощи единой информационной службы Центризбиркома, будет работать телефон горячей линии, избирательная комиссия Тверской области также готовит справочные материалы.



Для специалиста МФЦ из перечня, в котором более 250 оказываемых услуг, включение в список избирателей должна стать одной из самых простых. По опыту других регионов - новую систему в сентябре внедрили в 20 областях - на заполнение заявления уходит от полутора до двух минут. Оператору нужно будет предоставить только паспорт. Заявитель на руки получит отрывной талон, с которым в день голосования и придет на выбранный участок.



Уже на следующей недели в облизбиркоме начнутся обучающие семинары для руководителей филиалов и специалистов МФЦ. В многофункциональных центрах будет установлено специальное программное обеспечение, которое упростит всю процедуру. Помимо МФЦ заявление о включении в список избирателей можно подать в территориальные либо участковые избирательные комиссии, либо, не выходя из дома на портале госуслуг.









