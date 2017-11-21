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21.11.2017 09:33 Во дворце Культуры "Пролетарка" прошел кастинг в академию балета Бориса Эйфмана





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Из сотни человек отобрали только четверых. Мастерство юных талантов оценивали профессиональные педагоги ВУЗа.



Перед просмотром юных претендентов на обучение в Академии танца гости из северной столицы провели семинар с педагогами. Подготовка детей должна быть грамотной уже в танцевальных коллективах, поэтому руководителям подробно рассказали об основных проблемах, с которыми могут столкнуться их воспитанники, если изъявят желание заниматься профессионально в хореографических училищах. Требования к будущим танцовщикам балета Академия танца Бориса Эйфмана предъявляет жесткие.



9 летняя Вика занимается хореографией в школе исскусств. На просмотр в Тверь приехала с мамой из Ржева как только услышала про отбор в Академию танца Эйфмана, в которой занимаются подготовкой универсальных танцовщиков 21 века - преподают классический балет и современную хореографию.



Руководитель тверской Академии современного классического балета на просмотр привел всех своих воспитанников. В коллективе занимаются дети разного возраста и уровня подготовки. Для того чтобы дальнейшие занятия проходили более плодотворно, выслушал мнения петербургских коллег про каждого ребенка.



Специалисты просмотрели 102 человека из Тверской области и отобрали одного ребенка для прохождения экзамена в Академии танца Бориса Эйхмана. Еще троим юным жителям Верхневолжья рекомендована стажировка в Санкт-Петербурге, во время которой их мастерство будет оценивать приемная комиссия учебного заведения.









