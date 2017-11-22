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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





22.11.2017 09:07 
Сегодняшний день - важный для всех работников телевидения. 21 -го ноября всемирный праздник ТВ



 
В Тверской области первые программы вышли в эфир а 1989 году. Но технический прогресс не стоит на месте сегодня коллектив ГТРК Тверь это сто человек, а на смену черно-белому телевидению пришло цветное и цифровое. Наш корреспондент заглянула в прошлое и приоткрыла завесу будущего регионального телевидения.

На глазах даже одного поколения телевизионщиков, техника передачи изображения изменилась кардинально. Вроде совсем недавно в качестве носителей видеоизображения была киноплёнка, а теперь операторы и журналисты работают с совсем маленькой флешкой. Режиссёр телерадиокомпании "Тверь" Вячеслав Милюков прекрасно помнит, как в 60-70 годы снимали на киноплёнку, которую после съёмки нужно было проявить, и только потом работать с ней.

В настоящее время видеоматериал можно передавать, как говорится, "с колёс "или напрямую в эфир. Весь процесс - написание текста, просмотр материала и монтаж можно делать одному человеку за одним компьютером. Это - современное телевидение. Привычный для нас термин начал распространятся в мире с 1900 года, после выступления с докладом на Парижском электротехническом конгрессе русского инженера, тверского дворянина Константина Дмитриевича Перского.

Термин "телевидение" после парижского конгреса разлетелся по миру и вошёл в употребление, а вот в России он длительное время не находил широкого прменения. До середины 30-х годов в литературе можно встретить слова "электровидение", " электрическая телескопия", "радиотелескопия", "дальновидение" и другие. Но в конечном счёте он утвердился в нашей стране и теперь мы с гордостью можем говорить, что его автором яаляется наш земляк Константинт Перский.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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