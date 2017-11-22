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22.11.2017 09:07 Восстановление Спасо-Преображенского Собора в Твери сегодня обсуждали в Правительстве Верхневолжья





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Губернатору представили представили важнейшую часть убранства храма - предварительный эскиз будущего иконостаса.



Его воссоздают в историческом виде, опираясь на архивные документы. На общей площади около 200 квадратных метров будет размещено более 80 икон. В обсуждении темы участвовали представители иконописных мастерских, а также организаций, которые готовы выполнить работы по изготовлению конструкции иконостаса. Участники обсудили общую концепцию иконостаса, вопросы его монтажа, сроки выполнения работ.



Также на совещании обсудили план-график основных строительных работ по восстановлению Спасо-Преображенского Собора. Их завершение планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского. Важная для православного мира дата будет отмечаться в декабре 2018 года.









