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22.11.2017 09:08 В центре Твери на улицах Советская и Новоторжская появились электронные табло





Они подключены к системе «Глонасс» и определяют, через какой промежуток времени к остановке подойдёт автобус или троллейбус.

Первые электронные табло в Твери установлены на остановках общественного транспорта на улицах Советская и Новоторжская. Закреплены высоко от вандалов. Однако разглядеть цифры трудности не составит. Экран - большой и яркий. Специально созданный сервис сообщает горожанам о маршрутах автобусов и троллейбусов, а также дает актуальную информацию об их прибытии. Табло подключены к системе "Глонасс".

В роли пассажиров - сотрудники тверского автотранспортного предприятия. Они тестируют в эти дни также и новый современный троллейбус "ТролЗа". Преимущества это модели в том, что его можно зарядить от контактной сети. Двигаться машина сможет до 20 километров там, где нет проводов. Поэтому не придется строить дополнительную подстацию, чтобы продлить маршрут.

Кроме того, такой транспорт на 14% экономит электроэнергию. Тестировать троллейбус будут в течение 20 дней по маршруту от Центросвара до улицы Лермонтова. Если он оправдает себя, городские власти его приобретут. А если средствв в городском бюджете хватит, то купят сразу несколько машин.









