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23.11.2017 09:40 В кабинетах не больше 10 градусов, а учебный процесс проходит по особому режиму





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Новую котельную ждут уже 5 лет.



Самый теплый в Бурашевской средней школе - 9 кабинет. Средняя температура здесь больше 20 градусов и это благодаря конвектору. Его купили родители четвероклассников, чтобы дети занимались в тепле. Батареи едва теплые, в здании школы чуть больше 10 градусов.



Школа отапливается от общей котельной, что и поселок Бурашево. Но здание 70 года постройки - конечный потребитель. Тепло идет, но с самой низкой температурой и его недостаточно, чтобы прогреть помещения полностью. Эти проблемы начались еще пять лет назад, уточняет директор. Именно тогда он стал искать деньги и собирать документы на строительство котельной, только для школы. Сейчас с приходом холодов у школьников изменился режим обучения



Средства на строительство новой котельной нашли в прошлом году. Из бюджета Калининского района выделили 8 миллионов рублей. Правда, пока проводились проектно-изыскательские работы, госэкспертиза, конкурс по выбору подрядчика опять ушли в зиму. Школа пока отапливается от прежней котельной



А строительство новой продолжается. Сейчас у здания школы прокладывают инженерные сети, в том числе и горячую воду.









