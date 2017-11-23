Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





23.11.2017 09:41 
За пост главы Твери будут бороться начальник и подчиненный

За пост главы Твери будут бороться начальник и подчиненный

Фото  Видео репортаж Видео
Действующий глава администрации Твери Алексей Огоньков и глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин сегодня прошли отбор конкурсной комиссии.

С каждым кандидатом члены комиссии беседовали индивидуально. Их интересовало, прежде всего, знание участниками законов, касающихся принципов местного самоуправления, видение ими городских проблем и путей их решения. В ходе собеседования кандидаты проходили также тестирование. За всё это они получали то или иное количество баллов. Конкурсная комиссия отметила высокую подготовку каждого из кандидатов. В итоге открытым голосованием из четырех участников конкурса были отобраны двое - это действующий глава администрации Твери Алексей Огоньков и глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин. По этим кандидатурам решение комиссии было единогласным.

Далее слово за депутатами Тверской городской Думы: на своём заседании тайным голосованием они выберут из двух кандидатов одного, который и станет в дальнейшем главой Твери. По предварительным данным выборы главы пройдут 4 декабря.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.