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23.11.2017 09:41 За пост главы Твери будут бороться начальник и подчиненный





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Действующий глава администрации Твери Алексей Огоньков и глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин сегодня прошли отбор конкурсной комиссии.



С каждым кандидатом члены комиссии беседовали индивидуально. Их интересовало, прежде всего, знание участниками законов, касающихся принципов местного самоуправления, видение ими городских проблем и путей их решения. В ходе собеседования кандидаты проходили также тестирование. За всё это они получали то или иное количество баллов. Конкурсная комиссия отметила высокую подготовку каждого из кандидатов. В итоге открытым голосованием из четырех участников конкурса были отобраны двое - это действующий глава администрации Твери Алексей Огоньков и глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин. По этим кандидатурам решение комиссии было единогласным.



Далее слово за депутатами Тверской городской Думы: на своём заседании тайным голосованием они выберут из двух кандидатов одного, который и станет в дальнейшем главой Твери. По предварительным данным выборы главы пройдут 4 декабря.









