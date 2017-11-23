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|23.11.2017 09:41
|В Твери начал работать первый в области крытый картодром
Трасса в почти 500 метров спортивная со специальным трековым покрытием. Такая дистанция позволит проводить соревнования мирового масштаба.
Комбинезон, шлем, защитную экипировку - всё это уже при входе получает каждый, кто сюда приехал. Ощущение, словно ты - пилот Формулы -1. После следует короткий инструктаж по технике безопасности и старт. Лично я, как и многие посетители тверского картодрома, за рулём спортивного болида впервые.
Иннокентий Краев на тверском картодроме планирует бывать почти каждый день. Несмотря на юный возраст, ему всего 11 лет - он уже чемпион России по автокроссу. Возможность тренироваться в любое время года помогает ему достигать более высоких результатов.
Чтобы было веселее заниматься, привел друга Георгия. А тот взял с собой отца и младшего братишку.
Именно с таких, на первый взгляд, игрушечных машин - картингов - начинали свою карьеру все знаменитые автогонщики. Теперь и Тверская область сможет растить спортсменов мирового уровня.
Сейчас длина трассы 505 метров, ширина - 6-8 метров плюс специальное трэковое покрытие - всё это обеспечивает оптимальные показатели безопасности и возможности тренироваться на трэке сразу нескольким участникам. Результаты в режиме реального времени отражаются на четырехметровом табло. Причем своими достижениями через мобильное приложение можно делиться с друзьями и вызывать их на поединки. Но главная цель всё же не просто гонки и адреналин, а умение управлять, контролировать машину, учиться вписываться в многочисленные повороты, то есть воспитывать в себе все те качества, которые пригодятся в дальнейшем и рядовому автомобилисту, и пилоту гоночного болида.
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