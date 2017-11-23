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23.11.2017 09:42 Губернатор Тверской области Игоря Руденя вручил ключи от микроавтобуса Эдуарду и Галине Косиковским из Зубцовского района – родителям 32-ух детей





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Теперь ребята смогут посещать дополнительные занятия и спортивные секции, культурные мероприятия. 19-местный автомобиль – подарок от спонсоров и правительства области.



У Эдуарда и Галины Косиковских 28 приемных детей и четверо своих. Многие уже выросли и создали свои семьи. Под крышей родного дома остались 17 несовершеннолетних, самому младшему 3 года. Вместе они занимаются хозяйством, помогают на кухне и в уборке дома. Дружные Косиковские приехали в Тверь, чтобы получить неожиданный подарок. Их радушно встретили в правительстве региона.



Глава семейства Эдуард Косиковский большой общественник. Возглавляет организацию «Союз замещающих семей». В 2016 году стал лауреатом всероссийского конкурса «Отец года». Новый микроавтобус «Мерседес» для семьи из Зубцовского района, ключи от которого вручил губернатор, большое подспорье. Большинство ребятишек любят спорт, а на старой сломанной машине, из деревни не доехать.

Первыми осваивались в новом салоне малыши. Им комфорт по нраву.



На новом «Мерседесе» Косиковские планируют регулярно посещать спортивные секции и отправиться в Великий Устюг к Деду Морозу.









