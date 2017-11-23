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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





23.11.2017 09:42 
Тверские врачи спасли жизнь новорожденному с синдромом Ледда

Тверские врачи спасли жизнь новорожденному с синдромом Ледда

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Это сложное для диагностики заболевание кишечника, требующее немедленной госпитализации. Младенцу трех дней от роду впервые провели уникальную операцию с помощью новой хирургической технологии.

Мальчик у родителей из Сирии родился в тверском перинатальном центре здоровый. На третьи сутки кормления состояние новорожденного ухудшилось, он перестал кушать, появилась рвота, ребенок плакал. В детскую областную клиническую больницу новорожденного доставили в тяжелом состоянии. Здесь врачи диагностировали синдром Ледда – неправильное расположении внутренних органов в брюшной полости.

Операция по спасению малыша длилась час. Ее проводили врачи высшей категории первого хирургического отделения детской областной больницы. Они применили новый инновационный способ лечения с помощью лапароскопии, через незначительный прокол. Метод, уточняют врачи, исключает риск спаек большого кишечника в отличие от проведения операций открытым способом.

Благодаря вовремя поставленному диагнозу, операции, проведенной инновационным способом, и филигранной точности хирургов ребенка излечили и уже выписали домой. Такого рода операции на кишечнике новорожденного в Тверской области не проводил еще никто. Подобный хирургический опыт есть только у Московских коллег.


АРХИВ 


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