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24.11.2017 09:20 Студентка из Твери спасла из рук мясника орловского рысака - кинозвезду, от которого пытались избавиться хозяева





Фото Девушка собрала деньги, чтобы выкупить больного коня. Ей помогли люди со всей страны. Теперь Бонжур, так зовут рысака, в полной безопасности.



Бонжур выполняет все команды, которые ему дает Екатерина Шибанова. Правда, не так охотно, как с угощениями - сухарями или морковкой. Знакомы они 5 лет. Проверку на прочность их дружба прошла месяц назад. Когда постаревший конь захромал - последствия артрита, хозяин решил избавиться от него. В расчет не вошли даже его заслуги, как кинозвезды. За 17 лет породистый орловский рысак снялся в сериале "Карметита", в фильме "Статский советник" и во многих других. Так оказался у мясника, который согласился Кате продать любимца за 70 тысяч. Деньги буквально за несколько дней собрали всем миром. На призыв в социальных сетях откликнулись более 90 человек из разных уголоков страны.



Даже мясник был растроган и скинул цену за Бонжура до 50 тысяч. Оставшиеся деньги пошли на лечение: уколы и биодобавки. Сейчас рысак не чувствует себя больным, даже прихрамывая.



Спасенный рысак окончательно обосновался на конном дворе под Тверью. Все расходы на постой, содержание и лечение взяла на себя 20-летняя студентка сельхозакадемии, будущий зоотехник Екатерина Шибанова.



Из-за болезни на Бонжуре нельзя ездить верхом, да и в скачках он - не соперник другим лошадям. Теперь его удел - отдых и ... забавы. Рысак подружился с башкирским иноходцем. На прогулках они всегда вместе. Екатерина признается, иногда Бонжур ведет себя так, как будто благодарен ей за преданность. Отвечает тем же.









