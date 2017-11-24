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24.11.2017 09:21 «Вести-Тверь» запускает новый телепроект «Жги лишнее»





В нем участвуют самые смелые жители областной столицы. Наши герои вместе с телезрителями узнают об уникальных методиках похудения, о здоровом образе жизни, о правильном питании. В команде проекты - диетологи, фитнес-тренеры, врачи. На их счету сотни клиентов и тонны сброшенных килограммов.



Их выбрали из большого списка желающих. Четверых тверитян разного возраста и уровня достатка объединяет общая цель – избавиться от лишних килограммов и оставить в прошлом весь негатив.

Основные съемки проекта будут проходить на базе финтес-клуба. Здесь каждому участнику разработают индивидуальную программу тренировок, помогут составить правильное меню. Молодые люди смогут не только скорректировать свою фигуру, но и проявить таланты.

В течение 4 недель мы расскажем обо всех героях проекта, зрители смогут наблюдать видеоотчеты за неделю, победителей ждут призы и ценные подарки. Необходимо, чтобы участники привыкли к нагрузкам, которые позже будут увеличивать.









