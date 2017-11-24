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24.11.2017 09:31 Птицефабрика "Верхневолжская" увеличивает объемы своего производства





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К 2020 году здесь планируют получать до 28 тысяч тонн мяса бройлеров. Улучшить показатели работы помогает не только техника , но и человеческий труд. Не даром самый молодой сотрудник предприятия - Вера Ловягина в этом году стала лучшей по профессии.



Каждый день Вера Ловягина торопится обойти свое беспокойное хозяйство, под ее контролем более 100 тысяч птиц. Умное оборудование следит за тем, чтобы все были сыты, а климат был как на курорте.



Ее манил строгий упорядоченный мир цифр, девушка собиралась стать экономистом. Но судьба распорядилась иначе. Сегодня Вера – самый молодой сотрудник на фабрике, приехала сюда из Квакшина. Делает всё быстро и с душой. Говорит, помогают знания и занятия фитнесом.



Этим цыплятам-бройлерам чуть больше недели. Они проведут в цехе почти 40 дней, за это время прибавят в весе 2,5 килограмма. Чтобы мясо было вкусным, нужно соблюдать правильный рацион.



Комбикорм автоматически подается из большой цистерны, которая находится на улице вот в такие емкости, а затем в линию. Это делается для того, чтобы в одночасье накормить 32 тысячи цыплят.



На птицефабрике Верхневолжская из 900 сотрудников почти 40% молодежь. Ежемесячно получают региональную надбавку 10 тысяч рублей. Это подспорье на старте карьеры. Многие уже стали профессионалами. Таких здесь очень ценят.



В этом году площадка №7, где работает Вера Ловягина, вышла на 1-ое место по всем показателям. А ее хозяйка стала лучшей в Тверской области. За отличную работу она получила заслуженную награду из рук губернатора. Секрет её успеха – труд и любовь к родной земле.











