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24.11.2017 09:31 В Тверском регионе продолжается газификация





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На этот раз голубое топливо пришло в деревню СантАлово Ржевского района. К газу подключили 185 домов. В том числе фельдшерско-акушерский пункт. Планируется, что в будущем году еще 17 домов смогут не топить печки.



В деревню Санталово Ржевского района провели газ. Подключили сразу к трем домам. Отпраздновать важное событие родственники и соседи собрались у Куренковых. Несколько лет назад молодые супруги перебрались сюда из города, построили дом. Отаплививали древесными пиллетами. Расходовали в месяц до 5 тысяч рублей. Подсчитали, что "голубое топливо" им обойдется в 2 раза дешевле.



В ближайшее время к еще 17 домам подведут газ. Хотя для сельских жителей это и затратное предприятие, большинство из них все же стремиться улучшить свои условия жизни.



Санталово и соседняя деревня Муравьево, еще в прошлом году, вошли в федеральную целевую программу "Устойчивое развитие сельских территорий". Почти 200 домов будут обеспечены "голубым топливом". Из бюджетов разного уровня на строительство газопровода было выделено более пяти миллионов рублей. В планах на 2018 год провести газ и в другие деревни Ржевского, а также Калининского, Зубцовского, Старицкого районов.



В Тверской области программа действует три года и включает в себя 8 направлений. Приоритетные для нашего региона - газификация, строительство водопроводов и домов в сельской местности. Увеличиваются объемы финансирования из областного бюджета. Так, в 2016 году субсидии на улучшение жилищных условий выделено 10 миллионов рублей, в следующем планируется до 40 миллионов. Новоселами смогут стать 35 семей.









