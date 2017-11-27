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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.11.2017 09:13 
Единое информационное пространство, благодаря которому теперь все операции будут более быстрыми и эффективными



 
В Твери открылся хаб для обработки отчетности банков и некредитных финансовых организаций.

От Калининграда до Владивостока. Отчетность всех финансовых организаций теперь будет приходить и обрабатываться в тверском подразделении Банка России. Единая система исключает бумажную волокиту и сокращает время подачи отчетов. Их уже с 1 декабря можно направлять через личный кабинет в электронном виде.

В электронной форме будут приходить разъяснения или замечания, если что-то заполнено неверно. Раньше процесс подачи финансовой отчетности отличался по стране, в некоторых случаях это формат аж 84 года.

Курировать отчетность для надзорных оранов, а также консультировать финансовые организации пока будут 28 специалистов. Их штат до 130 сотрудников расширят к 2019 году.

При выборе места расположения нового центра обработки отчетности, учитывалось несколько критериев. Среди них площади, территориальная отдаленность от двух столиц, а также уровень профессионализма сотрудников. По всем параметрам Тверь опередила конкурентов.


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