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27.11.2017 09:13 Единое информационное пространство, благодаря которому теперь все операции будут более быстрыми и эффективными





В Твери открылся хаб для обработки отчетности банков и некредитных финансовых организаций.



От Калининграда до Владивостока. Отчетность всех финансовых организаций теперь будет приходить и обрабатываться в тверском подразделении Банка России. Единая система исключает бумажную волокиту и сокращает время подачи отчетов. Их уже с 1 декабря можно направлять через личный кабинет в электронном виде.



В электронной форме будут приходить разъяснения или замечания, если что-то заполнено неверно. Раньше процесс подачи финансовой отчетности отличался по стране, в некоторых случаях это формат аж 84 года.



Курировать отчетность для надзорных оранов, а также консультировать финансовые организации пока будут 28 специалистов. Их штат до 130 сотрудников расширят к 2019 году.



При выборе места расположения нового центра обработки отчетности, учитывалось несколько критериев. Среди них площади, территориальная отдаленность от двух столиц, а также уровень профессионализма сотрудников. По всем параметрам Тверь опередила конкурентов.









