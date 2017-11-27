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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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27.11.2017 09:14 
Что на самом деле произошло на Ржевском выступе



 
В Твери прошла военно-историческая конференция, посвященная одной из операций, блестяще выполненной легендарным полководцем Георгием Жуковым.

Так, с небольшого импровизированного фрагмента о допросе пленного немца под Ржевом началась конференция. Историки решили перейти в контрнаступление на фальсификаторов и защитить честь и достоинство Георгия Жукова. В 42-м он командовал войсками Западного фронта и должен был убрать опасный выступ в сторону Москвы. Жукова обвиняли в неудачах операции «Марс». Но современные ученые приводят реальные факты его победы.

Большую роль в ходе событий сыграла еще одна операция под названием "Монастырь". Ставка Сталина выдала немцам истинный план. Командующим Коневу, Пуркаеву и Жукову пришлось воевать с немцами, которые знали весь замысел. Но сорвать операцию «Марс» фашистам не удалось. Свои доклады по этой теме представили курсанты академии ВКО, суворовцы.

Сила не только солдат и офицеров, но и оружия. И опять, в пользу наших. Участники конференции сравнивали советский и немецкий образцы. Единогласно решили, советский - лучше.

На выставке также были представлены экспонаты времен Великой Отечественной и новые книги о талантливом полководце.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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