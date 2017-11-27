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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.11.2017 09:14 
Многодетные семьи Твери, получившие участки несколько лет назад, до сих пор не могут построить дома



 
Причина - отсутствие необходимых коммуникаций. Нет даже дороги. Среди тех, кто безуспешно пытается решить проблему - семья Белоруковых.

В тесноте да не в обиде, говорит многодетная мама Ольга Белорукова. Она одна воспитывает четырех детей в съемной маленькой двушке. Стараются жить мирно, старшие помогают младшим, но места не хватает. Один из 9-летних близнецов - инвалид с рождения, у мальчика ДЦП. Средства для его реабилитации - массажный стол, параподиум, ходунки - занимают много места, пространства для занятий не хватает.

Улучшить свои жилищные условия большая семья надеялась, встав несколько лет назад в очередь на получение жилья. Но в 2015 году, как и другим многодетным в Твери, им выделили участок в Бурашевском сельском поселении для строительства дома, и с очереди на квартиру сняли.

В будущем многодетном поселке из почти 700 семей дом сегодня построили только один. Этот участок ближе всего к соседней деревне, дорогу для строителей засыпали сами. Других коммуникаций на этой территории нет.

Но пока это только мечта всех многодетных Твери. Выписывать у администрации поселения положенные на семью 120 кубометров леса Ольга Белорукова не спешит. Построиться нужно будет в течение полугода. А без подъездных дорог к участкам сделать это невозможно.

После вмешательства уполномоченного по правам ребенка в Тверской области семью Белоруковых в очереди на квартиру восстановили. Денег у бюджета города хватило на приобретение жилья для шести малообеспеченных семей. Получить средства на покупку положенных 15ти квадратных метров каждому Белоруковы надеются в будущем году.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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