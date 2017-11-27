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27.11.2017 09:15 Хороший опыт археологических работ есть у специального отряда, созданного на базе института археологии Российской Академии наук





Торжок стал для него притягательным местом. В древнем городе, где не раз бывали патриарх Иоасаф Второй, императрица Екатерина Великая, Николай Карамзин и Александр Пушкин,на территории Борисоглебского мужского монастыря. Он был основан преподобным Ефремом Новоторжским еще до того, как Торжок стал городом. Уникальные археологические находки, обнаруженные во время раскопок, позволили ученым разгадать некоторые тайны старейшей православной обители России.



Эти плиты пролежали под землей более 400 лет и остались почти в первозданном виде. Но даже сейчас можно понять, что каменная дорожка – уникальный архитектурный объект. Белый камень в средневековье добывали на юге Торжка – во Внукове и Панике. Историки установили: на момент строительства в 1811 году Спасских ворот и Надвратной церкви дорожка уже существовала. Интересна и её история.



Сейчас тропинка полностью задернована. Как она выглядела раньше, можно увидеть на фотографиях Прокудина-Горского. Белыми плитами, уложенными в орнамент, вымостили дорожку на территории всего монастыря. А начиналась все от изящной трёхъярусной церкви-колокольни. После революции ее лишили звонницы. Об этом свидетельствует установленный факт.



Археологи тщательно исследуют территорию монастыря

и рассчитывают на новые находки.



Борисоглебский монастырь, основанный в 1038 году, через 7 веков обветшал. И знаменитый зодчий, любимец императрицы, Николай Львов перестроил его заново. Он соединил идеи Просвещения и принципы архитектуры Древнего Рима и Греции. Прототипом стала вилла ротонда Андреа Палладио. Деньги на постройку выделила Екатерина Вторая, она же и заложила первый камень в ее основание. Сейчас обитель обретает новую жизнь. Благодаря федеральной программе "Культура России" отреставрирован братский корпус, здесь уже принимают паломников.



Самая древняя, сохранившаяся до нашего времени постройка — Введенская церковь. Здесь проходят службы. В следующем году Борисоглебскому монастырю исполнится 980 лет. Торжок может стать крупным центром паломнического туризма.



В Тверской области по решению губернатора создана рабочая группа по развитию информационного образовательного паломнического туризма в Верхневолжье. К юбилейной дате должны быть завершены основные реставрационные работы, а часть старинной дорожки планируется музеифицировать.









