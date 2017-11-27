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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.11.2017 09:15 
Не учеба, а игра



 
Так, в средней школе №30 Твери отметили 60-летний юбилей. Играли все: и ученики, и учителя. Праздник сегодня получился, действительно, общешкольный.

Вместо уроков в 30-ой школе Твери - танцы, песни, спортивные игры. Праздник - для всех учеников и учителей.

Школе - 60 лет. Это кадры из фильма, который смонтировали ученики к юбилею. Его организацию на себя взял Совет старшеклассников.

Классами переходили их кабинета в кабинет. В одном, к примеру, рисовали ладошками листву классного древа.

По-семейному ребята распорядились и фотографиями. Несколько десятков разместили на стенах всех этажей. Чтобы их найти, обратились в социальных сетях к выпускникам.

Благодаря фотовыставке поделиться воспоминаниями о своих первых годах в школе смогла учитель начальных классов, а теперь завуч - Любовь Романовна Пояркова. Было это почти полвека назад.

Завершился праздник концертом и чаепитием со специально испеченным к торжеству тортом с гербом 30-ой школы.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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