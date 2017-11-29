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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





29.11.2017 09:02 
В тверских магазинах в скором времени появятся овощи местного производства

В тверских магазинах в скором времени появятся овощи местного производства

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В Ржевском районе планируют строительство современного тепличного комплекса. Огурцы и помидоры будут выращивать по голландской технологии. Первый витаминный урожай ждут уже к середине следующего года.

Это поле рядом с деревней Гришино Ржевского района инвесторы выбрали для строительства современного тепличного коплекса. Сейчас рабочие только приступили к расчистке от деревьев и кустарников земельного участка площадью 83,5 гектара. Планировкой теплиц и закладкой их фундаментов займутся уже в следующем году.

Круглый год здесь будут выращивать томаты и огурцы. В планах урожай - до 100 тонн в сутки. Для налаживания производства пригласят голландских специалистов. Они обучат новым технологиям ржевских агрономов.

Стоимость проекта - около 9 миллиардов рублей. Инвестиционная привлекательность региона - приоритетное направление в работе Правительства Тверской области. В 2017 году строительство в Ржевском районе - не единственное в сфере агропромышленного коплекса. Среди крупнейших - создание производства по переработке масличных культур в Ржеве, строительство молокозавода в Кувшиново. До 2025 года заявлено к реализации 70 проектов, это почти 500 млрд рублей инвестиций. Подобные объекты - это новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления. Инвесторы могут рассчитывать на получение государственной финансовой поддержки. Ее порядок был утвержден Правительством области. Размер субсидии будет зависеть от суммы налоговых отчислений в бюджет Тверской области.


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