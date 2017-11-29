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29.11.2017 09:03 В этом году 22 некоммерческие организации получили гранты Президента России Владимира Путина





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Благодаря денежной поддержке многие проекты не просто единовременно помогли людям, а дали шанс на жизнь. Как, например, волонтерская группа "Все в твоих руках".



Улыбаются и радуются каждому дню. Жизнь для этих женщин после диагноза - онкология- продолжается. Им помогает группа взаимопомощи в рамках проекта "Все в твоих руках". Евгения Скляр, узнала о ней после операции. Сегодня мама второклассника, несмотря на то, что у нее третья стадия заболевания и рецидив не отчаивается и старается помогать таким же как она.



Группы взаимопомощи есть в Конаковском, Вышневолоцком, Рамешковском районах - это консультации, встречи с психологами, врачами. Благодаря проекту "Все в твоих руках " Тверской областной общественной организации - "Помощь женщинам с онкологическим заболеваниями" - волонтеры помогают женщинам в стационаре областного онкодиспансера



Встречи с психологами, врачами, экскурсии, консультации - всю помощь женщинам оказывают бесплатно, благодаря системе грантов. Больше двух с половиной миллионов рублей общественная организация получила в прошлом году



Это существенная поддержка социальных, общественно значимых и военно-патриотических проектов. По итогам нынешнего 2017 года сразу 22 некоммерческие организации получили гранты Президента России Владимира Путина. В их числе областная общественная организация "Тверичи".



Проекты тверских некоммерческих организаций разноплановые: от сохранения здоровья до развития массового спорта. Благодаря грантовой поддержке - у многих теперь есть возможность не просто помочь, а развивать уже востребованные проекты.









