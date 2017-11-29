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29.11.2017 09:03 
В Тверской филармонии прошел концерт фестиваля искусств «Путь к Возрождению»

В Тверской филармонии прошел концерт фестиваля искусств Путь к Возрождению

Фото  Видео репортаж Видео
В его программе главная музыкальная премьера осени – кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» и выставка художественных работ от воспитанников школ региона.

Возвышенный текст и соответствующая мелодия. Классика и фольклор, светская и духовная мелодия. Всё это проникает в самое сердце зрителей.

Лейтмотивом выступления стала главная музыкальная премьера осени - кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» для меццо-сопрано, хора и оркестра. На сцене - сводный симфонический оркестр, Губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей из Конакова, музыканты из Москвы. За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер Тверской филармонии Андрей Кружков.

Главные слушатели концерта – 350 старшеклассников тверских школ. Это победители различных фестивалей и конкурсов, любители истории и музыки.

В Тверской области уделяется большое внимание воспитанию детей и молодежи. По инициативе губернатора реализуется проект «Нас пригласили во дворец». В планах, что только за этот год Императорский дворец смогут увидеть более 30 тысяч детей. Еще одно направление - «Живые уроки» - в рамках которого, для школьников разрабатываются туристические маршруты по историческим местам Верхневолжья.


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