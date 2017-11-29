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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





29.11.2017 09:04 
До начала календарной зимы несколько дней, а в Твери, кажется, она пока откладывается

До начала календарной зимы несколько дней, а в Твери, кажется, она пока откладывается

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По прогнозам синоптиков, скрипучего мороза не будет до середины месяца. Первое декабря встретим потеплением. А вот такая нестабильная как сегодня погода ждет нас в ближайшие дни.

Серьезные заторы в утренний час-пик образовались на подъездах к мостам со стороны Заволжского района. Главная причина - снежный накат на дороге. На набережной Афанасия Никитина вереница почти неподвижных автомобилей растянулась на 3 километра - от Волжского проезда до площади Конституции. Замерли подъезды и к новому Волжскому мосту на Комсомольском проспекте и улице Горького.

Некоторые водители, не желая стоять в пробках - объезжали затор по встречной полосе - блокируя движение трамваев. Другие, чтобы не рисковать - пересели на общественный транспорт.

Как объяснили тверские коммунальщики - такова процедура уборки - сначала город обрабатывается песко-соляной смесью. Необходимо выдержать время - несколько часов, чтобы реагент сработал - и только после этого можно приступать к уборке снега.

Снежный атмосферный фронт сместился в сторону московского региона, вероятность осадков сохраняется и в восточных районах Верхневолжья.

В Твери в ближайшие два дня осадки будут незначительные, новое ненастье может снова обрушиться на регион уже 1 декабря.


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